In Zusammenarbeit mit eFootball.Pro hat Konami Digital Entertainment B.V. neue Details zum anstehenden dritten Spieltag der eFootball.Pro-Liga veröffentlicht.

eFootball.Pro-Liga – Neue Details zum anstehenden dritten Spieltag

Austragungsort des dritten Spieltags der eFootball.Pro-Liga sind erneut die Highvideo Studios in Barcelona. Fans können sich auf drei Partien freuen, die am 23. Februar ab 16:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Den Live-Kommentar übernehmen diesmal Andy May, Diego Lorijn und Yos Sonneveld.

Folgende eSports-Duelle werden am 23. Februar ausgetragen:

Boavista FC gegen AS Monaco um 16:00 Uhr

FC Schalke 04 gegen FC Nantes um 16:50 Uhr

FC Barcelona gegen Celtic FC um 17:40 Uhr

Alle Partien stehen über den offiziellen YouTube-Kanal von Pro Evolution Soccer sowie folgenden Kanälen der eFootball.Pro-Liga als Livestream zur Verfügung:

Außerdem haben Fans der eFootball.Pro-Liga die Möglichkeit das Spektakel live zu verfolgen. Am 23. Februar ab 15:55 Uhr via kostenlosem Livestream auf Sport1.de . Ebenso ist das Geschehen ab 15:50 Uhr auf YouTube zu sehen. Als relive gibt es den dritten Spieltag am Sonntag, 24. Februar ab 9:55 Uhr auf eSPORTS1 im Fernsehen.

Die eFootball.Pro-Liga ist die erste globale eSport-Veranstaltung, die ausschließlich für professionelle Fußballvereine konzipiert wurde. Die eSport-Veranstaltung wird mit Pro Evolution Soccer 2019 von Konami ausgetragen. Die Klubs haben dabei die besten PES-Spieler der Welt für dieses Format unter Vertrag genommen.

Seit Dezember 2018 und bis zum April 2019 findet im Rahmen der regulären Saison jeden Monat ein Spieltag mit jeweils drei Aufeinandertreffen statt. Die drei besten Mannschaften der Saison ziehen in die Finalspiele in Barcelona ein, die im Mai 2019 ausgetragen werden. Die drei anderen Klubmannschaften kämpfen in der “Last Chance Group” um das letzte Finalticket.