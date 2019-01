0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

In Zusammenarbeit mit eFootball.Pro hat Konami Digital Entertainment B.V. neue Details zum ersten Spieltag der eFootball.Pro-Liga im Jahr 2019 veröffentlicht.

eFootball.Pro-Liga – Neue Details zum ersten Spieltag

Der Austragungsort des ersten Spieltages sind die Highvideo Studios in Barcelona. Vor Ort leiten mit Adam Butcher, Diego Lorijn sowie Yos Sonneveld bekannte Namen aus der eSport-Szene durch den Spieltag. Sie liefern den Zuschauern zahlreiche Zusatzinformationen.

Bei diesen Paarungen geht es um Punkte und letztlich um einen der begehrten Plätze in dem Finale der eFootball.Pro-Liga im Sommer:

FC Nantes gegen AS Monaco um 16:00 Uhr

Celtic FC gegen Boavista FC um 16:50 Uhr

FC Schalke 04 gegen FC Barcelona um 17:40 Uhr

Alle Partien stehen über die folgenden Kanäle als Livestream zur Verfügung:

YouTube: https://www.youtube.com/c/eFootballPro

YouTube: https://www.youtube.com/officialpes

Twitch: https://www.twitch.tv/efootballpro

Twitch: https://www.twitch.tv/pesleague

Facebook: https://www.facebook.com/eFootball.Pro

Die eFootball.Pro-Liga wird mit Pro Evolution Soccer 2019 von Konami ausgetragen. Es ist die erste globale eSport-Veranstaltung, die ausschließlich für professionelle Fußballvereine konzipiert wurde. Die besten PES-Spieler der Welt wurden für dieses Format von den Klubs unter Vertrag genommen.

Seit Dezember 2018 und bis zum April 2019 findet im Rahmen der regulären Saison jeden Monat ein Spieltag mit jeweils drei Aufeinandertreffen statt. Die drei besten Mannschaften der Saison ziehen in die Finalspiele in Barcelona ein, die im Mai 2019 ausgetragen werden. Die drei anderen Klubmannschaften kämpfen in der “Last Chance Group” um das letzte Finalticket.

Zusätzliche Informationen rund um die eFootball.Pro-Liga gibt es auf der offiziellen Webseite.

Pro Evolution Soccer 2019 – Free-To-Play-Variante

Für diejenigen unter euch die sich einen Gratis-Einblick in Pro Evolution Soccer 2019 verschaffen ist PES 2019 LITE die beste Möglichkeit. PES 2019 Lite ist die Free-to-Play-Variante des Hauptspiels und beinhaltet die Offline-Trainingsspiele, das Fertigkeitstraining sowie den PES League-Modus. Im PES League Modus können sich die Spieler der ultimativen Herausforderung stellen. Sie können im Modus 1vs1 oder im Koop-Wettbewerb ihr Können unter Beweis stellen Außerdem ermöglicht der PES League-Modus sich für globale Events zu qualifizieren. Hierzu müssen die Spieler an der zeitlich begrenzten Meisterschaft teilnehmen.

Ebenfalls enthalten ist der Online-Modus myClub. Hier könnenSpieler ein eigenes Team aus aktuellen Fußball-Superstars und -Legenden formen. David Beckham, Diego Maradona und Gabriel Batistuta sowie Barcelonas Ronaldinho, Recoba von Inter, Cambiasso, Djorkaeff und Adriano. Viele Stars sollen noch folgen.

PES 2019 baut auf die etablierten Stärken der renommierten Fußballsimulationsreihe auf. Es erweitert diese mit einer Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen. Zu den neuen Features gehören die sichtbare Ermüdung der Spieler, die sich auf Leistung und Verhalten auswirkt, neue Schussmechaniken und eine verbesserte Ballphysik, die Software „Enlighten“ für realitätsgetreue visuelle Effekte und erstmals 4K HDR auf allen Plattformen.