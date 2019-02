0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Am vergangenen Wochenende fand in den Highvideo Studios in Barcelona der dritte Spieltag der eFootball.Pro-Liga statt. Die als Hin- und Rückspiel ausgetragenen Partien konnten die zahlreichen Zuschauer via Livestream besonders dank vieler spektakulärer Tore rundum begeistern. Der Spieltag hat auch gezeigt, dass das Feld der professionellen Fußballvereine ganz eng beieinander liegt. Nur der FC Barcelona hat seine Paarung an diesem Spieltag gewinnen können.

eFootball.Pro-Liga – Rückblick auf den dritten Spieltag

Beim FC Schalke 04 war El_Matador mit vier Treffern der erfolgreichste Torschütze; an seiner Seite ersetzte der kürzlich verpflichtete MeroMen den im parallel stattfindenden Hamburger PES League-Turnier spielenden GoooL. Celtic FC trat mit den neu unter Vertrag genommenen E_C_Oneill und INDOMINATOR an.

Die Partien in der Übersicht:

Boavista FC spielt Unentschieden gegen AS Monaco (3:2, 1:6)

FC Schalke 04 gegen den FC Nantes endet im Unentschieden (1:0, 3:5)

FC Barcelona gewinnt gegen Celtic FC (3:2, 2:2)

Am 23. März wird der vierte Spieltag ausgetragen. Auf folgende Spiele dürfen sich Fans freuen:

FC Nantes gegen FC Barcelona

AS Monaco gegen Celtic FC

Boavista FC gegen FC Schalke 04

Die eFootball.Pro-Liga wird mit Pro Evolution Soccer 2019 von Konami ausgetragen. Es ist die erste globale eSport-Veranstaltung, die ausschließlich für professionelle Fußballvereine konzipiert wurde. Die besten PES-Spieler der Welt wurden für dieses Format von den Klubs unter Vertrag genommen.

Seit Dezember 2018 und bis zum April 2019 findet im Rahmen der regulären Saison jeden Monat ein Spieltag mit jeweils drei Aufeinandertreffen statt. Die drei besten Mannschaften der Saison ziehen in die Finalspiele in Barcelona ein, die im Mai 2019 ausgetragen werden. Die drei anderen Klubmannschaften kämpfen in der “Last Chance Group” um das letzte Finalticket.

Sport1 als Kooperationspartner der eFootball.Pro-Liga überträgt die Spieltage der Liga im TV. So können die Fans den vierten Spieltag am 23.3 live ab 16 Uhr auf eSPORTS1 mitverfolgen. Auf der Webseite sind zudem alle Details zur Kooperation zwischen SPORT1 und der eFootball.Pro-Liga zu finden:

Das Spiel in der eFootball.Pro-Liga zwischen dem FC Schalke 04 und FC Nantes steht via YouTube in voller Länge zur Verfügung: