0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Frontier Developments plc hat angekündigt, dass Elite Dangerous: Beyond – Chapter Four am 11. Dezember erscheint. Das umfassendste Elite Dangerous-Update des Jahres ist zugleich der Abschluss der Beyond-Season. Chapter Four steckt voller Inhalte und ist für alle Commander auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos verfügbar.

Elite Dangerous: Beyond – Chapter Four erscheint im Dezember

Das umfassendste Elite Dangerous-Update bringt zwei neue Schiffe mit sich. Dabei handelt es sich um ein neues Entdeckungssystem für Exploration, fortgeschrittene Mining-Techniken, zusätzliche Multiplayer-Optionen und mehr.



Zusammenfassung der neuen Features:

Exploration

Der neue Analyse-Modus, mit den verbesserten ‚Exploration Discovery Scanner‘ und ‚Detailed Discovery Scanner‘, ändert die gesamte Spielmechanik maßgeblich und bietet allen Commandern neue Möglichkeiten, die Galaxie zu erkunden. Nach dem ersten Scan eines Systems können Spieler ihre Scanner einstellen, um Himmelskörper und Phänomene zu entdecken. Nicht identifizierte Signalquellen und Konfliktzonen tauchen ebenfalls auf. Alle interessanten und wichtigen Ereignisse bzw. Objekte in einem System lassen sich somit verfolgen.

Dieses neue Verfahren führt nicht nur zu einem realistischeren, profitableren und fesselnderen Erkundungsprozess. Es erlaubt den Commandern auch, fundiert zu entscheiden, was sie als Nächstes untersuchen, bietet mehr Freiheiten und führt letztendlich auch zu besseren Belohnungen für die investierte Zeit. Commander erhalten außerdem Sonden, die auf planetare Oberflächen und Ringe abgeschossen werden, um diese detailliert zu kartographieren, interessante Punkte zu finden und die Galaxie nachhaltig zu prägen.

Mining

Neue Tools und Mechaniken machen das Mining aufregend, frisch und vor allem rentabel. Mithilfe der neuen Erkundungsmechaniken können Miner Ringe untersuchen, um die besten Plätze für ihre Sessions zu finden. Die richtige Mischung aus Fertigkeiten und Expertise ist gefordert, dann können Spieler ganze Asteroiden sprengen und danach die Ausbeute einsammeln.

Squadrons

Gleichgesinnte Commander können sich mit Chapter Four zu Squadrons zusammenschließen. Spieler haben die Möglichkeit, gemeinsam an Community-Zielen zu arbeiten und um die Spitzenplätze in den wöchentlichen Leaderboards zu konkurrieren. Neue Kommunikations-Tools wie Chat-Kanäle und ein Web-Portal geben den Mitgliedern alle Freiheiten, ihre Squadrons zu managen und sich im Kollektiv ihren Weg durch die Galaxie zu bahnen.

Mehr

Elite Dangerous erhält eine Vielzahl zusätzlicher Optimierungen, darunter eine neue Lighting Engine, visuelle Verbesserungen, Updates der Background Simulation und Änderungen des Cockpit-Interface.