Am 27. Februar erscheint das erste Kapitel der neuen Season der Weltraum-Simulation Elite Dangerous für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Das Spiel wird auf allen Plattformen kostenlos zur Verfügung stehen. Angekündigt ist zudem ein großes Update, der neuen Inhalt in das Spiel integrieren soll.

Elite Dangerous: Beyond-Chapter One- Communitywünsche erfüllt

Die Entwickler gehen auf die Wünsche der Community ein, sodass im ersten großen Update 2018 zahlreiche Änderungen und Verbesserungen auf die Spieler zukommen werden. So wird das Leben für Verbrecher fortan schwerer, die Ingenieurs-Mechaniken wurden verbessert und mit GalNet Audio eine Audio-Version des Newswires eingeführt, mit der Piloten überall auf der Galaxis auf dem neuesten Stand bleiben.

Elite Dangerous: Beyond-Chapter One- Zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen

Weiterhin erlebt ihr die neue “Advance Tactical Response-Initiative”, die Jagd auf Wiederholungstäter macht. “Hot Ship” hängen den Raumschiffen der Spieler verbrechen an und das neue Reputationssystem erhöht die Konsequenzen für illegale Aktivitäten.

Mit der Einführung von GalNet Audio wird die Hauptquelle von Neuigkeiten in Elite Dangerous leichter zugänglich. Kommandanten erhalten dort die aktuellsten Updates. Das neue Handelsdaten-Overlay macht eure Planung von Routen leichter. Die Änderungen an den Ingenieurs-Mechaniken gewährleisten garantierte Verbesserungen während des Craftings. Außerdem wurde das System für Missionsbelohnungen überarbeitet. Mit dem Chieftain wurde als Reaktion auf die Targoiden-Gefahr ein neues Kampfschiff gebaut.

Wenn ihr Besitzer von Elite Dangerous Horizons seid, werdet ihr ab dem 27. Februar neue Kontakte zur Verfügung gestellt bekommen. Tech-Broker, Händler seltener Tools und Technologie, geben euch die Chance, neue Items zu erwerben. Zudem könnt ihr mithilfe von Händlern Materialien konvertieren und tauschen, um so Ingenieursmissionen und Missionen mit Tech-Brokern leichter zugänglich zu machen.