Mit dem neuen MMOARPG Era of Celestials ist es Spielern möglich, sich in einen gottähnlichen Held zur verwandeln und Horden von Feinden niederzuschlagen. Das Spiel gibt es seit diesem Wochenende im iTunes Store und ab Mittwoch den 08. August auch im Google Play Store. In China ist Era of Celestials schon jetzt ein Hit, endlich kann auch der Rest der Welt in dem populären MMOARPG Spiel durchstarten.

Era of Celestials – Weltweit im iTunes-Store erhältlich

Ziel des Titels ist es in der Rolle des auserwählten Champions, als die letzte Hoffnung der Menschheit, die Celestial City gegen die eindringende Invasion zu verteidigen. Dank der fantastischen Optik macht dies besonders viel Spaß. Zudem können sich die Spieler mit vielfältigem Equipment ausstatten und sich zum Pfad der Sieger aufmachen, wo sie ihre Kraft und ihr Ansehen steigern können.

Era of Celestials – Features