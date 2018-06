Yoozoo Games, ein führender, chinesischer Entwickler und Publisher, hat heute den Release des neuen Mobile-Games Era of Celestials für Juli angekündigt. Der Titel erscheint für iOS und Android.

Era of Celestials – Vorabregistrierung schon jetzt möglich

Die Geschichte von Era of Celestials beginnt an einem entscheidenden Wendepunkt in der Spielwelt. Riesige Dämonenhorden haben das Land verwüstet und die Menschheit steht kurz vor ihrer Auslöschung. Als die Finsternis vor den Toren von Celestial City steht, der letzten Bastion der Menschheit, wenden die Einwohner sich an ihre letzten, größten Helden.

Die Spielercommunity wird gemeinsam Quests lösen, mächtige Bosse besiegen und Ausrüstung craften können. Zudem gibt es PvP, Gilden und jede Menge Loot.

In China hat Era of Celestials 6 millionen Vorabregistrierungen erreicht und konnte innerhalb von drei Monaten über 10 millionen Spieler vorweisen. Bald wird das beliebte Fantasy-MMORPG auch für ein weltweites Publikum spielbar sein. Interessierte können sich schon jetzt registrieren, um sich exklusive Belohnungen zu sichern.

Mit dem mächtigen Celestial Transformation System können sich die Spielercharaktere in unverwundbare Celestials verwandeln, um ganze Horden von Dämonen niederzumachen. In der Spielwelt warten viele, unterschiedliche Celestials darauf von Spielern entdeckt und freigeschaltet zu werden.

Es ist ab sofort möglich sich für Era of Celestials zu registrieren. Als Belohnung für die Vorabregistrierung bekommen Spieler einen permanenten Titel und ein Geschenkpaket, das ihnen den Spielfortschritt vereinfacht.