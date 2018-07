Erst Ende Juni hat Yoozoo ein Voranmeldungs-Event für das neue Mobile-MMORPG Era of Celestials angekündigt. Aktuell ist bereits die Marke von 300.000 Voranmeldungen außerhalb Asiens geknackt. Die Pre-Registration ist weiterhin möglich und bietet neben dem exklusiven Titel „Pionier“ auch In-Game-Resourcen im Wert von knapp 20 €.

Era of Celestials – Voranmeldungen brechen Rekordzahlen

Noch erfolgreicher verläuft die Voranmeldungsphase in China. Dort hat Era of Celestials bereits über 6 Millionen Registrierungen und damit den Grundstein für einen weltweit wachsenden Trend rund um Mobile-MMORPGs gelegt.

Die Geschichte von Era of Celestials beginnt an einem entscheidenden Wendepunkt in der Spielwelt. Riesige Dämonenhorden haben das Land verwüstet und die Menschheit steht kurz vor ihrer Auslöschung. Als die Finsternis vor den Toren von Celestial City steht, der letzten Bastion der Menschheit, wenden die Einwohner sich an ihre letzten, größten Helden.

Spieler können zwischen den Klassen Krieger, Magier und Bogenschütze wählen, um zahlreiche Quests zu lösen, herausfordernde Bosse zu jagen und sich mit anderen im PvP zu messen. Besonders spektakulär erweitert wird dies durch die Möglichkeit, sich im weiteren Spielfortschritt für kurze Zeit in einen der verschiedenen Celestials zu verwandeln und in einem beeindruckenden Effektfeuerwerk nahezu unbesiegbar zu werden.

Die Voranmeldung für Era of Celestials ist auf der offiziellen Seite zur Voranmeldung sowie im Google Play Store möglich.