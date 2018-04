Entwickler Battlestate Games hat für die Escape from Tarkov Closed Beta Update 0.8 veröffentlicht. Der Patch erweitert den Shooter um die neue Karte „Interchange“, die sehr modern und etwas untypisch im Vergleich zu den sonstigen Locations in Tarkov ist. Vor Kurzem haben wir über die Veröffentlichung der Entwicklungspläne von Battlestate Games berichtet.

Escape from Tarkov Closed Beta – Entwickelt neue Strategien

Neben offenen Straßen umfasst das Update auch ein riesiges Shopping-Center mit verwinkelten Geschäften und Restaurants. Ab sofort sind eure Strategien auf engstem Raum gefordert. Anfangs werden sich auf Interchange keine KI-Gegner in die Raids von euch einmischen. Jedoch wird sich das mit den kommenden Patches ändern. Zudem wird – wie bereits zuvor – mit der neuen Map auch ein neuer Händler eingefügt, der verschiedene Kleidungsstücke und Ausrüstung verkauft: Ragman.

Ihr könnt mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass noch einige Updates mit Verbesserungen und neuen Inhalten veröffentlicht werden. Dies hat Nikita Buyanov, Head of Battlestate Games schon vor wenigen Wochen in einem Statement angekündigt. „Wir werden weiterhin den Fokus darauf richten, die realistischen Komponente des Spiels noch zu optimieren. Mit anderen Worten, das Spiel wird noch realistischer und herausfordernder werden. Wir werden eine Vielzahl neuer Features in das bestehende System einführen, um den gewünschten Grad an Immersion und Realismus zu erreichen.”

Im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf die Neuerungen werfen.