EVE: Echoes – Authentische EVE Online-Erfahrung für Mobilgeräte

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

CCP Games enthüllte offiziell EVE: Echoes, ehemals bekannt als EVE: Project Galaxy, einen brandneuen Titel, der in einem alternativen Universum von New Eden angesiedelt ist. NetEase Games arbeitete zusammen mit CCP Games an der Entwicklung des Spiels. EVE: Echoes erscheint 2019 für iOS und Android.

EVE: Echoes – Die authentische EVE Online-Erfahrung für Mobilgeräte

Wie auch das bekannte und beliebte EVE: Online, lässt EVE: Echoes die Spieler die Tiefen des Weltraums erforschen. Dadurch sollen sie nicht nur ihre eigene Geschichte schreiben, sondern die der Galaxis selbst. Ganz gleich, ob interstellare Gefechte, Handel, Erforschung oder eine von zahlreichen weiteren Aktivitäten in Tausenden von Planetensystemen. Spieler sollen das authentische EVE-Gameplay auf ihrem bevorzugten Mobilgerät erleben.

„Die Arbeit mit NetEase, einem der weltweiten Führer in Sachen Mobile Gaming, an unserer heißgeliebten EVE Online-IP, hat mich von Anfang an gefesselt“, so Hilmar Veigar Pétursson, CEO, CCP Games. „Ich glaube, dass der Mobile-Sektor der nächste Schritt für uns ist, um einem noch größeren Publikum eine angepasste Fassung unserer legendären PC-Spielerfahrung zu präsentieren.“

Das Spiel wird NeoX einsetzen, die hauseigene Grafik-Engine von NetEase Games. In Kombination mit CCPs Spieldesign wird sie faszinierende Himmel, endlose Sternenfelder, majestätische Planeten und tückische Asteroidengürtel in bisher nicht dagewesenem Detailreichtum auf Mobilgeräten darstellen.

„Wir sind große Fans von EVE Online, und als sich die Gelegenheit ergab, die Herausforderung anzunehmen und etwas zu erschaffen, das so ehrgeizig ist wie EVE Online – auf Mobilgeräten, wohlgemerkt – waren wir fasziniert“, so Frank Xiang, General Manager of Marketing, NetEase. „EVE: Echoes erweitert die Grenzen dessen, was heute auf Mobilgeräten möglich ist, und mit unserer Expertise in der Entwicklung von Mobile Games sind wir zuversichtlich, dass die Fans des Franchises und die Fans von Mobile Games allgemein mit dem letztendlichen Ergebnis sehr zufrieden sein werden.“

Neben der Übernahme von EVEs wichtigsten Gameplay-Mechaniken wird EVE: Echoes auch sein Sozialsystem sowie die allgemeine Spielerfahrung umsetzen. Die Spieler können Konzernen beitreten und sie führen, mit anderen Spielern Bündnisse eingehen und die Gebiete von Rivalen in enormen Flottengefechten übernehmen. Ein komplexes und realistisches Sozialsystem wird ebenfalls entwickelt, um den Spielern einen futuristischen, interstellaren Lebensstil zu bieten.