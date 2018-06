Von heute bis 26. Juni können Spieler von EVE Online am Federation Grand Prix teilnehmen.

EVE Online – CCP Games gibt ein neues Live-Event bekannt

Zugriff auf dieses Live-Event besteht für Spieler aller Stufen über die Agentur. Während sie gegen die Uhr fliegen, passieren sie einige von New Edens bekanntesten Schauplätzen, Systemen und Wracks. Zudem verdienen sich hübsche Belohnungen für jeden Meilenstein, den sie erreichen.

„Der Federation Grand Prix ist eine tolle Möglichkeit für Spieler aller Stufen, einige der geschichtsträchtigsten Ort in New Eden zu sehen. Das Rennen führt die Piloten durch bekannte Stätten und Systeme voller Gefahren und Belohnungen. ‚Into the Abyss‘, die aktuelle PvE-Erweiterung, ist erst kürzlich erschienen, deshalb sind wir froh, die Piloten für eine kleine Pause aus dem Abyssal Deadspace zu holen und ihnen etwas Spaß bei einem Rennen gegen ihre Freunde zu gönnen“, so Paul Elsy, Senior EVE Universe Community-Manager.

Weitere Informationen über das Event gibt es unter folgendem Link.