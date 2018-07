Vom 10. bis 24. Juli können die Spieler von EVE Online am Dawn of Liberation-Event teilnehmen. Dabei stürzen sie sich in den Kampf des Volkes von Minmatar um die Freiheit von seinen Unterdrückern zu unterstützen. Hierbei gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben zu erfüllen. Spieler kämpfen nicht nur gegen Sklavenschiffe, sondern begeben sich auch auf Kopfgeldjagden. Zudem sind sie für die Rettung der Sklaven von gegnerischen Schiffen oder aus Gefängnissen verantwortlich. Die Spieler setzen einen Kurs und häufen für das Abschließen von Aufgaben Agenturpunkte an. Mithilfe der Agenturpunkte können sie weitere Belohnungen freischalten. Zugriff auf die Dawn of Liberation-Missionen haben die Spieler über die Agentur im Neocom-Menü.

EVE Online – Dawn of Liberation-Ingame-Event

Auch können sie Kopfgelder und Belohnungen beanspruchen, wie zum Beispiel Cerebral Accelerators, Feuerwerke und exklusive, zeitlich limitierte Skins. Die Feierlichkeiten des Minmatar Liberation Day lassen die Rufe nach einem Ende der Sklaverei laut werden, motivieren Kapselpiloten, Sklavenhändler zu jagen und bei der Befreiung von Sklaven zu helfen.

„Die Republik hat daran gearbeitet, Kapselpiloten und Händlern gleichermaßen Möglichkeiten zu erschließen, bei der Befreiung von Sklaven zu helfen, ohne sie als Befreier unmäßig zu belasten“, so Paul Elsy, EVE Onlines Senior Community Manager. „Es gab Überlegungen, Unterstützung beim Transport der geretteten Sklaven zu gewähren und damit zu beginnen, ihnen beim Wiedereintritt in die Gesellschaft zu helfen. Ohne einen weiteren Anreiz wollten viele Kapselpiloten und Händler allerdings noch nicht teilnehmen. Hier kommen die geplanten Belohnungen ins Spiel.“