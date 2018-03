Ab sofort könnt ihr euch bis zum 3. April als Spieler von EVE Online – dem einzigartigen, spielerbestimmten Weltraum-MMO mit Tiefgang von CCP Games – New Edens größter Jagd anschließen. Als primäes Ziel müsst ihr die gefürchteten Guristas-Piraten ausfindig machen und die Bedrohung durch sie eliminieren. Dabei müsst ihr in speziellen Event-Bereichen nach treibenden Kapseln suchen, damit die Guristas sie nicht beanspruchen und exklusive Belohnungen einheimsen können. Zu diesen zählen Zerebralbeschleuniger, Schadensmodifikatormodul, Booster und Hunter’s Quiver-SKINs. Das Event The Hunt findet bis zum 3. April statt.

EVE Online- Im Kampf gegen die Piraten

Die Guristas, eine der gefährlichsten Piratenorganisationen von EVE Online, stehlen überall in New Eden Pilotenkapseln. Sie haben das Ziel diese kostspielige Technologie vorantreiben und in ihrer Klon-Agenda einzusetzen. Ihr müsst die Piraten besiegen, in den Event-Bereichen Herausforderungen bestehen und treibende Kapseln bergen, bevor sie gestohlen werden. Sobald Piloten den Kurs zum nächstgelegenen Bereich setzen, abdocken und springen, könnt ihr euch mit allen Guristas-Piraten anlegen. Weiterhin müsst ihr leere Kapseln einsammeln, um sie abzugeben und damit verhindern, dass die Piraten sie bekommen.

„Die Spieler von EVE Online werden all die exklusiven Belohnungen genießen, die sie sich im Kampf gegen die Guristas verdienen können“, so Paul Elsy, Community Manager für EVE Online. „Es ist noch früh genug, um sich der Jagd anzuschließen. Wer Interesse hat, kann einen Kurs setzen und helfen, den illegalen Klon-Forschungen der Guristas ein Ende zu bereiten!“

Ihr könnt am Event The Hunt bis zum 3. April teilnehmen. Den Zugang zum Spiel bekommt ihr über den Agentur-Reiter Zugang. Weitere Informationen findet ihr unter folgendem Link: https://updates.eveonline.com