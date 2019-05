0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

CCP Games hat die neueste Erweiterung Invasion für EVE Online veröffentlicht. Am 28. Mai startet EVE Online: Invasion und bringt erstmals gefährliche Gegenspieler in den bekannten Raum rund um New Eden. Es handelt sich um die geheimnisvolle Triglavian-Rasse, die im Mittelpunkt dieser Erweiterung steht. Die Kapselpiloten müssen der Bedrohung frontal begegnen. Zu dem stehen Spieler neuen gegnerischen Schiffen, eskalierenden Konsequenzen und satten Belohnungen gegenüber. EVE Online: Invasion gibt es für alle Spieler als Gratis-Download.

EVE Online – Invasion-Erweiterung entfesselt die Macht der Triglavians

„In EVE ging es schon immer darum, dass Handlungen dauerhafte und bedeutsame Folgen haben. Unser Ziel mit EVE Online: Invasion war es, ein Ereignis zu schaffen, das das Universum verändert, und das unsere Spieler im ihnen bekannten Raum erleben“, so Bergur Finnbogason, EVE Onlines Creative Director. „Die Kapselpiloten verteidigen ihr Territorium vor einer furchterregenden, neuen Gruppierung. Wir sind gespannt darauf, unsere Spieler im Kampf um das Sternensystem zu sehen, das ihnen am Herzen liegt – gegen eine immer ernster werdende Bedrohung, wie sie noch keiner begegnet sind!“

Die Invasion-Erweiterung bringt eine neue Präsenz und Dimension ins Gameplay von New Eden. Die Erweiterung soll die Spieler fesseln und sie inspirieren. Dabei sollen sie vor allem Teil der geschichtlichen Ereignisse sein, die das Universum von EVE für immer verändern.

„EVE Online hatte stets zum Ziel, neue Erfahrungen und ein lebendiges Universum wie kein anderes zu bieten“, so Hilmar Veigar Pétursson, CCPs Chief Executive Officer. „EVE feiert 16 Jahre Stärke und Innovation, und wir bauen weiterhin auf diese Ambition und Tradition. Indem wir unsere Kapselpiloten herausfordern, das Universum zu verteidigen, das sie mit aufgebaut haben, bleibt ihr Schicksal in ihren eigenen Händen, und das sorgt heute wie in Zukunft dafür, dass EVE nicht an Reiz verliert.“

Als Fortsetzung von EVE Onlines Triglavian-Handlung führt die Invasion-Erweiterung drei neue und beeindruckende Triglavian-Schiffe in die Tech II-Kategorie ein – Fregatte, Zerstörer und Kreuzer. Auch wird es Erweiterungen des Mutaplasmid-Systems geben, die die Spieler im Abyssal Deadspace bergen können. Mit ihm können sie ihre Schiffsmodule modifizieren, um sie stärker und effizienter zu machen. Gleichzeitig kann man jedoch auch auch unumkehrbare Einbußen bei den Attributen riskieren.

EVE Online: Invasion bringt außerdem die neueste Fassung des Systems für Kriegserklärungen. Weiterhin können sich Spieler auf Optimierungen der Benutzererfahrung für die Agentur freiem, durch die der Zugriff auf diverse und spannende Inhalte vereinfacht wird.