CCP Games haben bekannt gegeben, dass die Volksrepublik China EVE Online zugelassen hat. Das Spiel erscheint dort in Zusammenarbeit mit Publisher und Vertrieb NetEase Games.

Eve Online – Start der Betaphase in China steht bevor

Seit fast zwei Jahrzehnten bringt EVE Online Gamer aus der ganzen Welt zusammen. Der Titel hat in China bereits 2006 durch seinen einzigartigen Grafikstil und das innovative Gameplay zahlreiche Gamer für sich gewinnen können. In Kürze steht EVE Online Millionen neuen und wiederkehrenden chinesischen Kapselpiloten offen.

Derzeit nehmen die Entwicklungsteams bei NetEase Games und CCP Games letzte Anpassungen und Optimierungen am Spiel vor. Anschließend soll (und das in Kürze) in China das Spiel in seine offene Betaphase gehen.

„Wir freuen uns über den Beginn des nächsten Kapitels unserer Reise mit EVE Online in China“, so CCP Games-CEO Hilmar V. Pétursson. „All das begann, als wir in 2005 die ChinaJoy besuchten und unser Spiel zum ersten Mal chinesischen Gamern präsentierten. Seit der ursprünglichen Veröffentlichung von EVE Online in China im Mai 2006 wurden wir von der Leidenschaft und Hingabe angetrieben, die die chinesischen Spieler an den Tag gelegt haben. Sie haben uns inspiriert, all die großen Entwicklungen in Science Fiction und Science Reality Chinas zu begrüßen.“

„Während China die größte Nation der Welt und Island eine der kleinsten Nationen der Welt ist, haben wir in unseren gemeinsamen Jahrzehnten verwandte Seelen getroffen und Freundschaften geschlossen“, so Pétursson weiter. „Es ist uns eine große Freude und Ehre, unser Raumschiff-Abenteuer gemeinsam mit unseren Freunden bei NetEase auf den größten Gaming-Markt der Welt zu bringen – die beste Version von EVE Online, die jemals veröffentlicht wurde!“

„Wir alle in Island haben die Reise von CCP Games und EVE Online seit der Gründung von CCP Games hier in Reykjavík in 1997 verfolgt“, so Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Islands Minister für Industrie und Innovation. „Mit Spannung verfolgen wir auch dieses neue Kapitel von EVEs langer Geschichte, und ich gratuliere CCP Games und NetEase. Partnerschaften wie diese sind sehr wichtig zur Unterstützung von Innovation und nachhaltigem wirtschaftlichem Wachstum.“