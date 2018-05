Das Entwicklerstudio Rockfish Games hat den Start der Pre-Order für das PlayStation 4-Paket von Everspace angekündigt. Als Playstation Plus Abonnent könnt ihr euch auf 20% Rabatt freuen. Der offizielle Erscheinungstag der Stellar Edition und der Erweiterung ist der 22. Mai 2018.

Everspace – 3D Space Shooter vorbestellbar

Das Paket enthält das Hauptspiel, die Erweiterung Encounters, den Original-Soundtrack von Everspace mit über 60 Titeln, das dynamische Everspace Menü-Theme sowie das pre-order-exklusive Concept Artwork Theme mit zahlreichen detaillierten Designs aus der Produktion.

Der Debüttitel des unabhängigen Entwicklerstudios und Kickstarter-Erfolg, für den mehr als 420,000 EUR gesammelt wurden, ist eine moderne Interpretation der beliebten Roguelike-Spielmechanik mit rasanten 3D-Kämpfen im Weltall und einer 1st-Person-Steuerung. Everspace schickt euch auf eine actionreiche Reise durch dutzende, immer wieder neu generierte Level, die auch den besten Weltraumpiloten im Kampf ums Überleben alles abverlangen. Der separate Hardcore-Modus mit Perma-Death und komplett neu inszeniertem Endkampf bietet zudem eine extra Herausforderung für erfahrene Spieler sowie eingefleischte Roguelike-Fans.

“Nachdem sich bereits über eine halbe Million Weltraumpiloten an Everspace auf PC und Xbox erfreuen, sind wir begeistert, jetzt auch endlich auf der PS4 abheben zu können”, so Michael Schade, CEO von Rockfish Games. “Wir sind überzeugt, dass wir mit Everspaceein ganz besonderes Weltraumspiel geschaffen haben, bei dem Spieler sowohl für in ein paar Minuten sofort Spaß haben können oder stundenlang gefesselt sind und dabei die Maus und Tastatur oder das Gamepad einfach nicht aus der Hand legen können. Der einzigartige Mix aus Roguelike- und story-basiertem Missions-Gameplay, Exploration, spontanem Crafting sowie rasanten Weltraumkämpfen in einer fantastischen Fantasy-SciFi-Welt begeistert immer wieder aufs Neue.“