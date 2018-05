Der Entwickler Rockfish Games hat bekannt gegeben, dass die Everspace Stellar Edition ab sofort für die Playstation 4 erhältlich ist. Das Bundle beinhaltet das Basisspiel, das Encounters Add-on, den Everspace Soundtrack mit über 60 Tracks und das dynamische Everspace Menü-Theme. Zudem wird die exklusive Everspace Galactic Edition im stationären Handel über den auf Indie-Titel spezialisierten Publisher Limited Run Games noch in diesem Sommer erscheinen. Zusätzlich zu den Inhalten der Stellar Edition wird die Galactic Edition auch noch das 28-seitige The Making Of Everspace Booklet enthalten.

Everspace – 3D-SPace Shooter für die PS4

„Wir sind unglaublich stolz darauf, unseren aller ersten Titel für Sony PlayStation zu veröffentlichen und könnten nicht begeisterter sein, dass Space Game-Enthusiasten auf der PS4 sich nun den Reihen von über einer halben Million Weltraumpiloten anschließen können, die bereits die Weiten von EVERSPACE™ auf PC und Xbox erkunden“, sagte Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „Jetzt können auch PS4-Spieler die einzigartige Mischung aus roguelike Spielmechanik, Erforschung, Storytelling und rasanten Kämpfen in einer wunderschönen, prozedural generierten Fantasy-Sci-Fi-Welt erleben. Und auf der PS4 Pro können sie das sogar in 4K-Auflösung oder mit verbesserter Grafik und höherer Bildrate in Full HD.“

Ihr begibt euch auf eine Reise, um das Geheimnis der Existenz des Helden zu lüften. Dabei werden selbst die erprobtesten Piloten in einem Kampf auf Leben und Tod getestet. In einer eindrucksvollen, aber zugleich tödlichen Weltraumumgebung erforscht ihr dutzende, prozedural generierte Level. Veteranen und eingefleischte Rougelike-Fans können ihre Fähigkeiten zudem im eigenständigen Hardcore-Modus mit echtem Perma-Death sowie einem neuen Boss-Kampf in einem komplett überarbeiteten Endsektor auf die Probe stellen.

Bekannt dafür, Weltraumpiloten ein aufregendes Sci-Fi-Erlebnis zu bieten, beinhaltet die Everspace Encounters Erweiterung zehn Stunden zusätzlichen Spielspaß mit fünf neuen Questlines und den brandneuen Fabrik-Raumstationen. Diese bieten euch Zugriff auf spezielle On-the-Fly-Services wie Veredelung und Umwandlung von Ressourcen sowie Upgrade-Möglichkeiten für Schiffe. Zudem steht mit dem Encounter DLC ein neues Raumschiff namens Colonial Sentinel bereit, das mit hochentwickelten, elektronischen Waffen ausgestattet ist. Ihr könnt eine Fülle an neuen Gadgets und Verbrauchsmaterialien sowie ein spezielles Notschild einsetzen, falls die Widerstandsfähigkeit der Schiffshülle durch intensive Weltraumkämpfe massiv gefährdet wird. Außerdem können wagemutige Raumfahrtpiloten erstmals die Okkar Homeworld besuchen und dort auf neue Herausforderungen zu treffen.