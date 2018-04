Extinction ist ab sofort für die PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Im neuen Action-Adventure geht es um das Überleben der Menschheit. Der erste DLC mit dem Titel „Invasion der Schakale“ wird im Mai erscheinen und kann separat oder im Rahmen des „Days of Dolorum“-Season Pass erworben werden.

Extinction – Ihr müsst die Menschheit retten!

In Extinction schlüpft ihr in die Rolle von Avil, einem der letzten verbliebenen Wächter. Dieser Krieger verfügt als einziger die Fähigkeiten, um die furchterregenden Ravenii zu besiegen. Diese fast 50 Meter großen, blutrünstigen Monster wurden früher nur in Fabeln erwähnt, aber heute kehren sie mit Vergeltung im Sinn zurück.

„Als wir die Idee hinter Extinction entwickelt haben, dachten wir, ob es nicht cool wäre, diese riesigen Monster zu skalieren und sie mit richtigen Echtzeit-Kampffähigkeiten zu vernichten,“ sagt Derek Neal, Executive Producer bei Modus Games. „Dank der Hilfe des fantastischen Teams von Iron Galaxy freuen wir uns nun riesig, dass die Spieler diese Fähigkeiten endlich austesten können.“

„Von Anfang an ging es bei Extinction um zwei grundlegende Dinge: Strategie und Kampf,“ so Kraig Kujawa, Game Director bei Iron Galaxy. „Jede Situation, in der du dich befindest, wird dich zwingen, strategisch zu denken – kämpfe ich mich durch eine Horde von Schergen, um diese Gruppe von Zivilisten zu retten, oder steige ich diesen Turm hoch, um auf den Rücken des Ogers zu springen, der die Stadt zerstört?“

Mit einer Einzelspieler-Kampagne mit dynamischen Nebenmissionen könnt ihr hochflexible Nahkampfschlachten und eine der Schwerkraft trotzende Mechanik in der ganzen Welt von Dolorum meistern.

Extinction – Umfassende Spielfunktionen

Auf Fähigkeiten basierendes Kampfsystem: Bewegt euch horizontal und vertikal, lauft an Wänden entlang und benutzt eure Peitsche. Letzteres dient dazu, um vernichtende Luftangriffe durchzuführen. Meistert dynamische Kampftechniken, um euch effektiv über die riesigen Kreaturen zu bewegen und ihre Schwachpunkte zu finden. Nutzt verschiedene Fähigkeiten-Bäume, um euch so zu entwickeln, wie es am besten zu eurem Spielstil passt.

Interaktive Umgebung: Bewegt euch frei durch eine komplett zerstörbare Umgebung und benutzt Objekte in der Welt, um einen strategischen Vorteil zu erlangen.

Unzählige Kampfszenarios: Jedes Schlachtfeld ist einzigartig, damit ihr bei jedem Spiel eine vollkommen neue Kampfsituation erleben könnt.

Scharmützelmodus: Erstellt einzigartige Schlachtfelder und fordert Spieler online heraus, um die Höchstpunktzahl zu erkämpfen.

Extinction-Modus: Kämpft gegen eine nicht endende Horde von Angreifern, in der Welle um Welle von Ogern und ihren Schergen unnachgiebig angreifen.