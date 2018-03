Iron Galaxy und Modus Games haben heute den Story-Trailer zu Extinction veröffentlicht. Am 10. April 2018 könnt ihr das Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und PC erwerben. Ab sofort könnt ihr das Spiel vorbestellen.

Extinction- Das Ende ist nah

Legenden erzählen von einer Elitegruppe von Kriegern, den Wächtern, die als einzige Menschen in der Lage sind, die schrecklichen Riesenbestien namens Ravenii zu besiegen. Doch schließlich verblassten diese Legenden zum Mythos und wurden nur noch in Märchen weitergegeben. Einst kämpften die Menschen gegen Monster. Nun wandten sie sich dem Kampf gegeneinander zu. Gleichzeitig tritt das Undenkbare ein: Die Ravenii sind durch seltsame, arkane Portale in dieses Land zurückgekehrt und zwar mit blutrünstigen neuen Verbündeten in ihrem Gefolge. Avil, der Letzte des alten Ordens – und der Held, den ihr steuern werdet – muss alles in seiner Macht stehende unternehmen, um den heraufziehenden Sturm zu verlangsamen und so viele Menschen wie möglich im Land Dolorum zu retten.

Dolorum ist an allen Fronten belagert. Die Kampagne von Extinction erzählt die Geschichte des unerbittlichen Marsches der Ravenii durch das Land. Avil und seine Verbündete Xandra müssen mit König Yarrow zusammenarbeiten, um die Flut einzudämmen. Unterdessen unternimmt die Menschheit einen letzten verzweifelten Versuch, die Ravenii zu verstehen und sich die fremde Technologie zu eigen zu machen. Ein Versagen bedeutet das Ende von allem.