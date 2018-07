Codemasters hat den ersten Teil seiner vierteiligen Serie von Entwicklertagebüchern für F1 2018 veröffentlicht. Der erste Teil der Serie erklärt detailliert, wie die Spieler die Schlagzeilen auf und abseits der Rennstrecken beherrschen können. Neue, zeitlich limitierte Interviews in besonderen Momenten der eigenen Karriere heben die Spieler ins Rampenlicht. Sie bieten eine nie zuvor erlebte Immersion in die Welt der Formel 1.Die F1 2018-‘Headline- Edition’ ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 24. August weltweit für die PlayStation 4, Xbox One und für Windows PC.

F1 2018 – Entwicklertagebuch erklärt den Karriere-Modus

Das neue Entwicklertagebuch erklärt ausführlich, wie man mit Claire, der neuen Reporterin in F1 2018, interagiert und schult den Blick für die eigene Außenwirkung. Zudem stellt es dar, wie sich diese auf die eigene Karriere auswirken kann. Wofür werden sich die Spieler entscheiden – ein Auftreten als Showman oder als Fahrer mit Sportsgeist? Die Antworten in Interviews können positive oder negative Auswirkungen auf das Verhalten einzelner Abteilungen im eigene Team haben. Außerdem wirkt es sich auf die Verfügbarkeit oder die Kosten für einzelne Upgrades aus. Zudem beeinflusst das Verhalten inwieweit man Angebote aus von anderen Teams erhält.

“Die Medien werden eine wichtige Rolle in der Karriere spielen,” kommentiert Lee Mathers, Game Director für F1 2018 bei Codemasters. „Für die Fahrer sind nicht nur die eigene Leistungen auf den Rennstrecken super wichtig. Es geht immer darum, das Gesamtpaket zu bieten. Die Spieler müssen stets überdenken, wie sich Ihre Antworten auf die Moral des eigenen Teams und die Wahrnehmung von konkurrierenden Teams im Fahrerlager auswirken können.“

Lee fügt hinzu: „Manche Teams sehen gerne einen Fahrer, der sich mit seinem Sportsgeist präsentiert: demütig und gemäßigt den Medien gegenüber, selbst in Zeiten, in denen sie unter enormen Druck stehen. Andere Teams wiederum wünschen sich einen echten Showman, der in der Lage ist, einen echten Hype um sich zu generieren.“

Während sich der Charakter des eigenen Fahrers weiter entwickelt und dieser in F1 2018 bekannter wird, verändern sich mit der Zeit auch die verfügbaren Antworten für die Interviews. Diese finden immer wieder an neuen Örtlichkeiten im Fahrerlager und sogar im Beisein des eigenen Teams oder von aufmerksamen Konkurrenten statt.

Das sind alles hilfreiche Verbesserungen innerhalb des Karriere-Modus. Die Spieler haben nun die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal und können sogar rivalisierende Teams angehen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, das Team in der laufenden Saison zu wechseln. Sie können sogar ihren eigenen Rivalen für die Meisterschaft auswählen.

Noch mehr Details zu den weiteren Optimierungen des Karriere-Modus werden im zweiten Teil der Entwicklertagebücher für F1 2018 enthüllt.

F1 2018 – Offizielle Teams und Rennstrecken

F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018, inklusive der neuen Strecken der Saison 2018, Circuit Paul Ricard und den Hockenheimring. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1 2018, die F1 2018-‘Headline- Edition, neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello.