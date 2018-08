Codemasters hat den zweiten offiziellen Gameplay-Trailer für F1 2018 veröffentlicht. Der neue Trailer zeigt die beeindruckende Ingame-Grafik des Spiels. Zudem ist der Trailer ist musikalisch unterlegt mit dem offiziellen F1-Soundtrack.



F1 2018 – Neuer Gameplay-Trailer demonstriert beeindruckende Grafik

Stu Campbell, Art Director für F1 2018 bei Codemasters sagt: “Das CI der Formel 1 wurde in diesem Jahr grafisch stark überarbeitet. Es hat einen aufregenden, frischen neuen Look und wir setzen alles dran, diesen Look auch weitestgehend in das Spiel zu übertragen. In diesem Jahr war es zudem unser erklärtes Ziel, das Spiel grafisch deutlich zu optimieren und dadurch eine authentischere und realistischere Erfahrung zu ermöglichen. Wenn man das neue Spiel mit dem von 2017 vergleicht, wird man diese Optimierungen deutlich wahrnehmen.“

Fans können sich auf zahlreiche Verbesserungen im Karriere-Modus und in der Simulation freuen. Die größte Verbesserung liegt in einer signifikanten, grafischen Überarbeitung. Dazu zählen zum Beispiel neue grafische Elementen, wie Staubwolken, Hitzeflimmern auf den Strecken, Hitzespiegelungen und neue Hitzestrahlung der Motoren. Auch der aufgeworfener Schmutz abseits der Strecken ist nun zu sehen. Dadurch will man das Spiel noch näher an den echten Sport bringen.

Die F1 2018-‘Headline-Edition’ ist bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 24. August weltweit für die PlayStation 4, Xbox One und für Windows PC.