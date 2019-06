1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Während des eifrigen Wettstreits in der 2019 FIA Formula One World Championship können Spieler mit dem Start der F1 2019 nun ihre eigenen Rivalitäten auf der Rennstrecke austragen. Käufer der F1 2019 Legends Edition können den Titel auf dem PlayStation 4 Xbox One und auf PC schon drei Tage früher spielen.

F1 2019 – Codemasters weltweit erfolgreiche F1-Simulation

Mit dem längsten Entwicklungszyklus innerhalb des F1-Franchises von Codemasters, trumpft F1 2019 mit Funktionen auf, die es noch nie zuvor in der Reihe gab, darunter auch die Integration der 2018 FIA Formel 2 Championship, in der Spieler mit F1 Rookies Lando Norris, George Russell und Alexander Albon ihre Runden drehen. Das Spiel startet mit der F2 Feeder Series; einer szenario-basierten Einführung, die das Ergebnis des Spiels aufgrund des Erfolgs, den Aktionen und den Statements des Spielers ändert. Die F2 Saison 2019 wird im Laufe des Jahres über einen kostenlosen digitalen Download hinzugefügt.*

Eine weitere Premiere sind Fahrertransfers, die Teil des Karrieremodus sind und meist am Ende jeder Saison stattfinden. Etablierte Stars, wie der aktuelle Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton und Erzrivale Sebastian Vettel, können eine unwahrscheinliche Partnerschaft eingehen oder ihre Rivalität in den Rennfarben völlig neuer Teams fortsetzen. Alle neuen Verträge basieren auf Leistung, so dass Talente die Möglichkeit haben für einen Titelanwärter aufgrund einer Reihe von starken Ergebnissen zu unterzeichnen oder in ein Team abzusteigen, dessen Ziele weitaus weniger ehrgeizig sind.

F1 2019 enthält 18 Oldtimer, die jedem Jahrzehnt von den 1970er Jahren bis 2010 zuzuordnen sind. Spieler können die erinnerungswürdige Momente der vergangenen Jahre in den leistungsstärksten Autos ihrer Generation, zum Beispiel dem 1972 Lotus 72D, 1988 McLaren MP4/4, 1996 Williams FW18 bis zum 2010 Red Bull RB6, rekreieren. Darüber hinaus beinhaltet die F1 2019 Legends Edition Alain Prosts McLaren MP4/5B und Ayrton Sennas Ferrari F1-90 von 1990, neben dem McLaren MP4-25 und dem Ferrari F10, die Teil der F1 2019 Anniversary Edition sind. Diese wird am Freitag, den 28. Juni veröffentlicht. Spieler können auch ein für 2019 zugelassenes Auto, das in Zusammenarbeit mit Ross Brawn und Pat Symonds erstellt wurde, mit einer Reihe von Lackierungen anpassen und sich online im Multiplayer-Modus mit anderen Spielern messen.

Da die F1 New Balance Esports Series immer mehr Zuwachs gewinnt, können sich die Spieler nun im neuen Esports-Bereich mit den neuesten Nachrichten und Eventdetails auf dem Laufenden halten. Später in diesem Jahr haben Spieler sogar die Möglichkeit einen Platz in einem der zehn F1 Teams zu gewinnen, indem sie sich direkt durch das Spiel registrieren und an den zukünftigen Vorläufen teilnehmen.

„Wir freuen uns sehr über die wichtigen Neuerungen in der F1-Reihe, wie die Aufnahme der F2, Senna und Prost, die Fahrertransfers, sowie die Integration von Liga-Rennen und F1 Esports für Fans, die professionellere Rennen fahren möchten“, sagt Paul Jeal, F1 Franchise Director bei Codemasters. „Insbesondere nach Fahrertransfers sehnen sich unsere Spieler schon seit mehreren Jahren und es ist fantastisch, diese Funktion jetzt in unseren 10-Jahres-Karrieremodus integriert zu haben. Außerdem bauen wir auf den saisonalen Regeländerungen auf, die wir in F1 2018 eingeführt haben, um einzigartige Spieler-Storylines von Saison zu Saison zu schaffen.“

„Die zusätzliche Zeit für die Entwicklung hat es dem Team ermöglicht, eine Vielzahl an Funktionen zu verbessern und hinzuzufügen“, so Lee Mather, F1 2019 Game Director bei Codemasters. „Die Ergänzung der F2, komplett mit ihren Regeln und einzigartigen Rennwochenenden, wird Rennsportfans ein neues Erlebnis bieten. Wir sind besonders stolz auf die visuelle Aufbesserung wichtiger Strecken wie Monaco und Bahrain, komplett mit brandneuer Nachtbeleuchtung. Das frühe Veröffentlichungsdatum macht es unseren Fans möglich, ihre eigenen Rivalitäten schon zwei Monate früher als in den vorherigen Saisons auszuleben, und wir können es kaum erwarten, dass sie das Spiel in den Händen halten.“