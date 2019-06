1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Codemasters hat den aufregenden TV-Spot für F1 2019, das offizielle Videospiel zur 2019 FIA Formula One World Championship, veröffentlicht. Zu den treibenden Beats des Songs Light Up the Sky von der weltbekannten Band The Prodigy. Der TV-Spot stimmt auch schon auf die spannenden Grand Prix in Frankreich, Österreich und Großbritannien ein.

F1 2019 – Neuer TV-Spot bringt jedes F1 Herz zum Rasen

Der actionreiche TV-Spot hebt die adrenalingetränkten Rivalitäten hervor, wenn die Fahrer Reifen an Reifen um jede Millisekunde kämpfen. Die FIA Formula 2 Championship, in der die Spieler ihre Karriere starten bevor sie in der Königsklasse antreten, wird ebenfalls gezeigt.

Der TV-Spot hebt die visuellen Besonderheiten und realistischen Lichteffekte der Nachtrennen des Bahrain International Circuit und Singapur hervor bevor er durch die flimmernde Hitze Mexikos bis direkt auf das Podium führt.