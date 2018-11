0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bethesda hat einen Livestream für Fallout 76 angekündigt.

Fallout 76 – Livestream mit Rick & Morty, Ninja und Logic

Klingt spannend? Das Gute daran ist, dass ihr keine alternativen Dimensionen bereisen müsst, um dabei zu sein!

Die amerikanischen Kollegen von Bethesda streamen Donnerstagnacht, also vom 08. auf den 09. November ab 3:00 Uhr morgens, auf Mixer und Twitch in einer Livestream-Extravaganza mit Ninja, Logic und niemand anderem als Rick und Morty (ja, wirklich!) Fallout auf Xbox One. Für alle, die die Nacht nicht zum Tage machen können, kündigt Bethesda ein VOD an.

Die B.E.T.A. ist für alle Vorbesteller auf Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar. Fallout erscheint weltweit am 14. November.