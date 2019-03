Fallout 76 – Überlebensmodus (Beta) jetzt verfügbar!

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ab sofort kann der Überlebensmodus (Beta) von Fallout 76 auf der Xbox One, PlayStation 4 und PC gespielt werden. Diese zusätzliche Spielvariante bietet PvP-Kampf mit weniger Beschränkungen, höheren Risiken, Ranglisten und noch viel mehr. Der Abenteuermodus, also Fallout 76 in seiner bekannten Form, bleibt wie gehabt bestehen mit einer wichtigen Änderung: Der Schaden, den Spieler durch andere Spieler erhalten können, denen sie nicht feindlich gesinnt sind, wurde auf Null reduziert.

Eine Übersicht der wichtigsten Features des neuen Modus hat Bethesda Softworks wie folgt zusammengefasst:

Neue wöchentliche Challenges und legendäre Belohnungen Es gibt jetzt neue wöchentliche Challenges, bei deren Abschluss legendäre Belohnungen winken. Während und auch nach der Beta werden jede Woche neue wöchentliche Challenges mit unterschiedlichen Belohnungen hinzugefügt. Bei den ersten sechs wöchentlichen Challenges warten legendäre Waffen.



Todesmechanik mit hohem Risiko Wenn ein Spieler stirbt, verliert er sämtlichen Schrott sowie eine zufällige Anzahl an Hilfsmitteln aus seinem Inventar. Im Überlebensmodus sind Kronkorken-Belohnungen bzw. -Strafen für Spieler-Kills und Tode doppelt so hoch. Wer im PvP-Kampf stirbt, kann einen Teil seiner Kronkorken ausgeben, um ein Kopfgeld auf den Täter auszusetzen.



Eingeschränkte Schnellreise und weniger Respawn-Punkte Die Schnellreise ist nur noch zu Vault 76, dem C.A.M.P. des Spielers, Bahnhöfen und Werkstätten im Besitz des Spielers möglich. Spieler können nur im Vault 76, in ihrem eigenen C.A.M.P. oder an Bahnhöfen respawnen. Spieler sind nach der Schnellreise und nach dem Respawnen für kurze Zeit unverwundbar. Nutzen sie allerdings vor Ablauf dieser Zeit ihre Waffen, erlischt die Unverwundbarkeit sofort.