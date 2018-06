Ubisoft gab bekannt, dass Hours of Darkness der erste DLC für Far Cry 5 ab jetzt verfügbar ist. Die Spieler werden in den Vietnam-Krieg versetzt und erleben ein völlig neues Szenario: Am Rande einer Karte abgesetzt, müssen sie sich bis zur Grenze durchkämpfen. Dort wartet der rettende Helikopter. Auf dem Weg werden Flugabwehrgeschütze ausgeschaltet und Truppenmitglieder vor den feindlichen Streitkräften gerettet.

Far Cry 5 Hours of Darkness – DLC ab sofort verfügbar