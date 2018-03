Ubisoft veröffentlicht einen neuen Trailer zu Far Cry 5, bei ihr euch als Hundebesitzer besonders freuen könnt. Das Video steht ganz im Zeichen des vierbeinigen Begleiters des Spiels Boomer. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Far Cry 5- Spiele wie Boomer