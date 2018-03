Ubisoft hat heute ein neues Video zu Far Cry 5 mit einer Menge Informationen über das Spiel veröffentlicht. Wo findet man die besten Waffen, welche Skills sollte man als erstes aufleveln und wie kommt man am schnellsten an Geld? Diese Fragen werden für euch in dem Release-Special spoilerfrei beantwortet. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Far Cry 5- Im Kampf gegen Eden’s Gate