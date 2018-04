Ubisoft gibt heute die phänomenalen Verkaufszahlen von Far Cry 5 bekannt. Ob das nun für die Qualität des Spiels oder eine wahnsinnig gute Marketing-Kampagne spricht, lassen wir vorerst offen. Fest steht, dass der Umsatz von Far Cry 5 alle anderen Teile der Serie bei Weitem in den Schatten stellt.

Far Cry 5 – Millionen Spieler gegen den Fanatismus in Amerika

Ubisoft gab heute bekannt, dass Far Cry mehr als doppelt so viele Verkäufe in der ersten Woche erzielte, wie sein Vorgänger Far Cry 4. Somit ist Far Cry 5 der schnellst verkaufte Titel in der Geschichte der Spielereihe. Der digitale Anteil macht dabei mehr als 50 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Gleich hinter Tom Clancy´s The Division ist Far Cry 5 damit die zweitgrößte Veröffentlichung eines Ubisoft Spiels und spielte rund 310 Millionen US Dollar in der ersten Woche ein.

Nicht nur der Verkauf spriucht für einen Erfolg des Spiels sondern auch die Rezeption und Verarbeitung. Zusätzlich zur starken ersten Verkaufswoche beschäftigen sich rekordverdächtig viele Menschen mit den Far Cry 5 Inhalten. Bisher wurden mehr als 55.000 Stunden Far Cry 5 auf Twitch gestreamt. Auf YouTube haben Videos zum Spiel insgesamt über 117 Millionen Aufrufe. Beides Rekorde für einen Ubisoft Titel in der ersten Verkaufswoche und ein Beweis dafür, welchen Einfluss nutzergenerierte Inhalte auf die Far Cry-Community haben.

„Far Cry 5 ist ein riesiger, wunderschöner Spielplatz voller spannender Geschichten, die die Spieler genießen und teilen können“, erklärt Alain Corre, EMEA Executive Director, Ubisoft. „Wir sind sowohl neuen Spielern, wie auch Fans der Serie dankbar, die sich uns in Hope County angeschlossen und unsere Community kollektiv ausgebaut haben.“

Als erstes Spiel der Reihe spielt dieser in Amerika und bietet dem Spieler die totale Entscheidungsfreiheit. In einer wunderschönen, aber total verdrehten Welt schlüpft der Spieler in die Rolle eines Hilfssheriffs im fiktiven Hope County, Montana. Der Spieler findet heraus, dass seine Ankunft eine jahrelange stille Revolte eines fanatischen Kultes, dem Project at Eden’s Gate, auslöst, dessen Folge die gewaltvolle Übernahme von Hope County ist. Belagert und abgeschottet von der Außenwelt verbündet sich der Spieler mit den Bewohnern von Hope County und bildet den Widerstand.