Fans der Far Cry-Reihe aufgepasst! In nur weniger als einer Woche erscheint Far Cry 5. Um euch schon einmal in Stimmung zu bringen kündigte Ubisoft heute an, dass die The Father‘s Calling-Sammelfigur ab sofort einzeln im Handel erhältlich ist. Die detaillierte, 32cm große PVC-Figur ist Joseph Seed, dem Anführer des Project at Eden’s Gate nachempfunden. Es zeigt den Sektenführer, während er seine Anhänger zur Verteidigung seines Projektes aufruft. Unseren ersten Eindruck zu Far Cry 5 erfahrt ihr in unserem Vorschau-Artikel.

Far Cry 5- Sektenführer Joseph Seed als PVC-Figur