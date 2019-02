Far Cry New Dawn – Ubisoft stellt die Waffen im Trailer vor

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ganz egal ob Sägeblatt-Launcher, Baseballschläger oder Flammenwerfer. Far Cry New Dawn bietet genug Möglichkeiten, um den Gegnern so richtig einzuheizen. Ihr wollt Überblick, was euch ab dem 15. Februar in dieser Hinsicht erwartet? Im heute veröffentlichen Video versorgt euch Ubisoft mit mit Tipps. So könnt ihr Feinde in eine wahre Bombenstimmung versetzen.