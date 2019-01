Far Cry New Dawn – Ubisoft veröffentlicht neue Videos

Far Cry New Dawn

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Far Cry New Dawn veröffentlicht. Das Video gibt einen ersten Einblick in die Handlung, welche 17 Jahre nach den Ereignissen aus Far Cry 5 spielt. Dabei findet sich ein unerwartetes und dennoch bekanntes Gesicht wieder. Unsere ersten Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer kürzlich veröffentlichten Preview.



Far Cry New Dawn – Post-apokalpytische Spielwelt

Siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe führt Far Cry New Dawn die Spieler in einen wildes und schönes, aber auch radikal verändertes Hope County, Montana. Das Leben hat sich allmählich aus dem Chaos erhoben. Die Überlebenden stehen nun vor einer neuen Bedrohung – den gnadenlosen Highwaymen. Anführerinnen sind die Zwillinge, Mickey und Lou. Die Zwillingsschwestern und ihre Gruppe von Plünderern sind im gesetzlosen Grenzland aufgewachsen. Sie leben nur im Hier und Jetzt und sind nach Hope County gekommen, um alle noch verfügbaren Ressourcen zu beanspruchen.Als Spieler müssen wir den Überlebenden helfen, stärker zu werden, ein provisorisches Waffenarsenal zu schaffen und unerwartete Allianzen zu bilden, um in einer gefährlichen Schlacht um das Überleben zu kämpfen.

In der Basis bereiten sich die Spieler darauf vor, der Bedrohung, in Form der Highwaymen, entgegenzutreten. Die Basis, genannt Prosperity, ist die Festung der Überlebenden. Hier können Spieler provisorische Waffen und Fahrzeuge herstellen und ihre Helfer und Vierbeiner trainieren – einschließlich neuer und vertrauter Gesichter. Während die Spieler voranschreiten, können sie die Basis für mächtigere Waffen und Ausrüstung ausbauen. Die Basis ist auch der Startpunkt für Expeditionen, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Far Cry findet die Handlung nicht nur an einem Ort statt. Spannende Expeditionen führen die Spieler zu einzigartigen und denkwürdigen Orten in den USA, einschließlich Sumpfgebieten, Canyons und mehr, an denen sie wertvolle Ressourcen sammeln und schnell wieder entkommen müssen.