Far Cry New Dawn – Video zeigt die besten Easter Eggs

Far Cry New Dawn

Ubisoft hat heute ein Video zu Far Cry New Dawn, welches die besten Easter Eggs aus dem postapokalyptischen Montana zusammenfasst. So zeigt es unter anderem einen bunten Einhorn-Flammenwerfer und verdeutlicht mit einem Augenzwinkern was passiert, wenn man sich in einem Kühlschrank vor einer Atomkatastrophe retten will.