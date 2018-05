Die FIFA-Weltelite trifft sich vom 2. – 4. August 2018 in London, wo das Grand Final 2018, der Höhepunkt der EA SPORTS FIFA 18 Global Series, stattfindet. In dieser Saison haben sich weltweit über 20 Millionen Teilnehmer aus aller Welt auf den Weg zum Weltmeistertitel gemacht.

FIFA 18 Global Series – 20 Millionen Teilnehmer

EA und die FIFA, haben mit der EA SPORTS FIFA 18 Global Series einen neuen eSport-Wettbewerb entwickelt und organisiert. Die Series hat die globale Community von Spielern und Zuschauern mithilfe von einzigartigen Turnieren erweitert. Die besten Fußballligen, Fußballvereine, Fußballmarken und eSports-Organisationen sind als Partner des weltweiten Wettkampfs gewonnen worden.

EA SPORTS FIFA 18-Turniere und -Wettkämpfe werden von einigen Fußballigen veranstaltet. Dazu gehören unter anderem die Bundesliga,die eDivisie, die La Liga, Ligue One und die russische Premier League. Ebenso gehört die Hyundai A-League, die MLS und die J-League dazu.

Darüber hinaus wurde auch der traditionsreiche EA Champions Cup, der in Asien in FIFA Online 3 ausgetragen wird, Teil der Global Series. Auch hier konnten sich Spieler für die bevorstehenden Playoffs qualifizieren.

„Das FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 ist der Höhepunkt der FIFA-eSports-Saison, denn es beendet eine Saison, in der Millionen von Spielern und Zuschauern teilgenommen haben“, kommentierte Todd Sitrin, SVP und GM von EA Competitive Gaming. „Gemeinsam mit der FIFA haben wir das Wachstum der Wettkampfszene mit der EA SPORTS FIFA 18 Global Series weiter beschleunigt und die globale Fußball-Community in einem einzelnen Ökosystem vereinigt.“

FIFA 18 Global Series – Alle augen auf Amsterdam

Nun treffen sich die 128 besten Teilnehmer der EA SPORTS FIFA 18 Global Series (64 auf PlayStation 4; 64 auf Xbox One) von 28.-30. Mai und von 1.-3. Juni in den Global Series-Playoffs in Amsterdam. Nur 32 Spieler schaffen den Sprung aus den Playoffs ins FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 in London. Dabei können es nur 16 pro Konsole schaffen.

„Die Zusammenarbeit mit EA hat die FIFA-Wettkampfszene zu einem globalen Phänomen gemacht, das die Anziehungskraft des Fußballs in imposanter Weise mit dem Spektakel des Entertainments vereint“, sagte Philippe Le Floc’h, Chief Commercial Officer der FIFA. „Ein Jahr, wie wir es sowohl in der Fußballwelt als auch in der Wettkampfgaming-Welt noch nicht erlebt haben, geht mit dem FIFA eWorld Cup 2018 in London zu Ende.“

„Für uns hat es oberste Priorität, Competitive Gaming, Spielern sämtlicher Fähigkeitsstufen zugänglich zu machen und die besten Spieler zugleich zu den globalen Superstars zu machen, die sie sind“, kommentierte Brent Koning, FIFA Competitive Gaming Commissioner. „Mit mehr als 20 Millionen Teilnehmern und einem unterhaltsamen, gigantischen, FIFA-exklusiven eSports-Wettkampf haben wir das auch geschafft. Und zudem durften wir erleben, wie die Stars der FIFA-Wettkampfszene weltweit zu vertrauten Gesichtern wurden.“