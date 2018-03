Ihr könnt euch am Osterwochenende auf virtuellen Spitzenfussball freuen. Das Saisonfinale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL) steht vor der Tür. Hier wird der Deutsche Meister in EA Sports FIFA 18 ermittelt. Neben den Titel erhält der Gewinner ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 45.000 Euro. Insgesamt treten 24 der besten FIFA-Spieler der Saison 2017/18 an. Schauplatz für das Endrundenturnier ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.

FIFA 18- Erlebt das Saisonfinale live im Fernsehen

Erneut überträgt SPORT1 das eSports-Highlight am Samstag, den 31. März, und Sonntag, den 1. April. Erstmals könnt ihr die Geschehnisse auch live im Free-TV verfolgen. Zudem kann die komplette Veranstaltung, wie bereits im Vorjahr, im kostenlosen Livestream auf sport1.de und virtuelle-bundesliga.de verfolgt werden. Durch die Sendung führen euch die beiden SPORT1-Moderatoren Tobias Wahnschaffe und Konni Winkler. Außerdem werden ihnen die beiden bekannten FIFA-Kommentatoren Malte Hedderich und Benny Drexler von bPartGaming zur Seite stehen.

An der sechsten Ausgabe der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga haben im Vorfeld rund 150.000 Spieler teilgenommen. Auf die Final-Teilnehmer wartet ein stark besetztes FIFA-Turnier. Unter anderem werden erstmalig alle ehemaligen VBL-Meister (Kevin Assia – 2012/13, Mirza Jahic – 2013/14, Niklas Raseck – 2014/15, Daniel Butenko – 2015/16, und Cihan Yasarlar – 2016/17) beim Finale um den Meistertitel spielen und haben so die Möglichkeit, als erster Spieler den Titel ein zweites Mal zu gewinnen. Neben dem Titel und einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro für den Sieger, erhalten die beiden Finalisten zusätzlich noch einen Startplatz bei den EA SPORTS FIFA 18 Global Series Playoffs im Juni. Dadurch haben sie die Chance sich für das im August stattfindende Finale des FIFA eWorld Cups zu qualifizieren.

FIFA 18- Titelverteidiger auf Erfolgskurs

RB Leipzig stellt den amtierenden Meister Cihan Yasarlar, der sich im Vorjahr noch als Spieler des FC Schalke den Titel sicherte. Aber auch weitere Bundesligisten schicken ihre Top-Spieler ins Rennen um die Krone in EA SPORTS FIFA 18: Timo Siep („TimoX“ / VfL Wolfsburg), Erol Bernhardt („NG_Erol“ / Hannover 96), Georgios Papatolis („GPapatolis“ / Borussia Mönchengladbach), Timo Gruneisen („Praii“ / 1. FC Köln), Tim Schwartmann („Tim Latka“ / FC Schalke 04) und Michael Bittner („Megabit“ / VfL Bochum) konnten sich in den Playoffs erfolgreich durchsetzen und werden ihre Vereinsfarben auch im Finale vertreten. Das Teilnehmerfeld komplettieren bekannte Gesichter aus der deutschen eSports-Szene wie Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos.

Die Finalisten duellieren sich entweder auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox One und teilen sich dementsprechend in zwei Turnieräste auf. Im großen Finale kommt es zum Showdown zwischen den beiden Konsolensiegern. Eine komplette Liste der Finalteilnehmer ist unter folgendem Link zu finden. Die Übersicht über die VBL gibt es hier.