0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Zum spannendsten Saisonfinale der letzten Jahre in der Bundesliga hat Electronic Arts die Spiel-Prognose in EA Sports FIFA 19 veröffentlicht. Im Video zu sehen ist die Konferenz aus den Spielen FC Bayern München – Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund. Die Spiele kommentieren die Fußball- und FIFA-Kommentatoren Wolff Christoph Fuss und Frank Buschmann. Auch am Samstagnachmittag werden sie die Spiele live kommentieren.

FIFA 19 – Das Finale um die Deutsche Meisterschaft

Dem Rekordmeister aus München genügt im Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein Unentschieden, um die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge zu gewinnen und somit die 28. Meisterschaft der Bundesligageschichte des FC Bayern München. Die Borussia aus Dortmund hofft derweil auf eine Niederlage der Bayern und gleichzeitig auf einen Sieg im eigenen Spiel in Mönchengladbach. Dann würde sich der BVB, nach 2012, wieder Deutscher Meister nennen dürfen.

Wer sich laut EA SPORTS FIFA 19 die Deutsche Meisterschaft der 56. Bundesligasaison holen wird, ist unter folgendem Link zu sehen