Electronic Arts hat gemeinsam mit der DFL Deutsche Fußball Liga die genauen Daten für das bevorstehende Grand Final der TAG Heuer Virtual Bundesliga verkündet. Am 11. und 12. Mai 2019 wird in Berlin im Westhafen Event & Convention Center der Deutsche Meister in FIFA 19 gekürt.

FIFA 19 – Das VBL Grand Final steigt in der Hauptstadt

Die 24 besten FIFA-Spieler dieser Saison treffen dort aufeinander: 12 davon konnten sich über die VBL Playoffs qualifizieren, hinzu kommen je zwei Spieler von den Teams, die sich in der VBL Club Championship die ersten sechs Tabellenplätze sichern konnten.

Fest steht bereits, dass es einen neuen Deutschen Meister geben wird – der aktuelle Titelträger Tim „TheStrxnger“ Katnawatos konnte bei den Playoffs kein Finalticket lösen, ebenso der Vorjahressieger Cihan „RBL Cihan“ Yasarlar von RB Leipzig. Das Teilnehmerfeld bietet trotzdem einige interessante Spieler: Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous vom VBL Club Champion SV Werder Bremen wollen auch in Berlin nach dem Titel greifen. Stammgast Niklas „NRaseck 7“ Raseck will sich ebenfalls zum Deutschen Meister 2019 küren. Doch auch vermeintliche Außenseiter wie Danny „Danny Troughton“ Troughton werden versuchen, den Favoriten ein Bein zu stellen.

An beiden Veranstaltungstagen wird das VBL Grand Final auch für Zuschauer geöffnet sein, die vor Ort die Spannung im Kampf um den Deutschen Meister erleben können. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sowohl dem Livestream auf virtual.bundesliga.com zu folgen oder die Halbfinalspiele sowie das Finale am 12. Mai ab 17:30 Uhr im Free-TV auf Pro7 MAXX zu schauen.