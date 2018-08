Heute hat Electronic Arts Inc. bekannt gegeben, dass Alex Hunter, Star von The Journey: Champions in EA Sports FIFA 19, seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen wird. FIFA 19 wird weltweit ab dem 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Zudem erscheint FIFA 19 als „Legacy Edition“ auch für PlayStation 3 und Xbox360.



TFIFA 19 – Die Reise von Alex Hunter geht weiter

EA SPORTS kündigte dies in Zusammenarbeit mit adidas Football auf einer Veranstaltung in New York City an. Dabei ist auch das neue Ausweichtrikot von Real Madrid vorgestellt worden, welches vollständig aus Parley Ozean-Plastik hergestellt ist.

In The Journey hat Hunter seinen Aufstieg an die Spitze des Weltfußballs erreicht. Nach Eroberung der Premier League und dem Gewinn des MLS Cups mit LA Galaxy, kehrte der Engländer zu seinem Verein zurück und führte ihn zum Double in der heimischen Liga und im Pokal. Nun schließt sich Alex Hunter im dramatischen Finale von The Journey den Königlichen von Real Madrid an, um mit seiner Lieblingsnummer 29 auf dem Trikot dem Ruhm der UEFA Champions League nachzujagen.

„Das ist alles was ich jemals wollte, so einfach ist das,“ sagte Hunter. „Es ist ein Traum zu Real Madrid, dem größten Verein der Welt, zu wechseln. Davon träumt jedes Kind. Ich brenne darauf, endlich die Chance zu bekommen, im größten Vereinswettbewerb der Welt, der UEFA Champions League, zu spielen.“