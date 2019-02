0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Zum Beginn der K.O.-Runde der UEFA Champions League feiert EA SPORTS FIFA 19 den wichtigsten Vereinswettbewerb der Fußballwelt. Aus diesem Anlass spendiert EA Sports dem Spiel ein neues Cover. Auf dem Cover sind mit Neymar, Kevin De Bruyne und Paulo Dybala drei potenzielle UEFA Champions League-Sieger vertreten.

FIFA 19 – EA Sports kündigt neue Inhalte an

Besonders für Neueinsteiger soll sich laut EA Sports der Kauf von FIFA 19 lohnen. Wenn ihr noch nicht den FIFA Ultimate Team (FUT)-Modus gespielt habt (auch nicht in der EA Access-Trial oder der Origin Access-Trial), erhält ihr für den FUT-Einstieg drei starke Leihspieler. Dazu zählt Neymar, Kevin De Bryune und Paola Dybala die euch als Leihspieler für zehn Partien zur Verfügung stehen. Zusätzlich erhalten die Käufer weitere FUT 19-Inhalte zur UEFA Champions League. Darunter zählen vier UEFA Champions League-Spezialtrikots und fünf UEFA Champions League-Spielerobjekte (mit einem maximalen Gesamtwert von 85).

Die Champions Edition sowie die Ultimate Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC beinhalten neben dem Basisspiel ebenfalls diverse Zusatzinhalte: Jumbo Premium-FUT-Packs, Cristiano Ronaldo und Neymar als Leihobjekte für eine bestimmte Anzahl an FUT-Partien, von FIFA-Soundtrackkünstlern designte Special-Edition-FUT-Trikots und mehr.

Die FIFA-Fans aus über 180 Ländern haben bislang mehr als 55 Millionen UEFA Champions League-Partien absolviert und den Wettbewerb viele Tausend Male durchgespielt. In einer Infografik gibt es die beeindruckendsten Daten zur UEFA Champions League in EA Sports FIFA 19 zusammengefasst. Mehr Infos zu den in FIFA 19 verfügbaren Features und Modi gibt es hier.