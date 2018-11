0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Electronic Arts und die UEFA haben die eChampions League angekündigt. Dabei handelt es sich um ein bedeutendes, neues Turnier im Rahmen der EA Sports FIFA 19 Global Series. Das Turnier gibt Millionen von Fußballfans eine neue, authentische Chance, die UEFA Champions League hautnah zu erleben.

FIFA 19 – Electronic Arts und UEFA präsentieren die eChampions League

Die eChampions League erweitert die ständig wachsende Liste der globalen Events und Wettbewerbe auf dem Weg zum FIFA eWorld Cup 2019, der im kommenden Sommer stattfinden wird. Teilnahmeberechtigte Spieler können von 2. – 3. März auf PlayStation 4 in den globalen Online-K.O.-Turnieren der eChampions League antreten. Die 64 besten Spieler dieser Turniere erreichen das Live-Qualifikationsevent am 26. – 27. April.

„EA Sports FIFA begeistert weltweit zig Millionen von Spielern, und dank der umfangreichen Ingame-Integration über zahlreiche Spielerlebnisse können sich die Spieler intensiv mit der UEFA Champions League verbinden“, kommentierte UEFA Marketing Director Guy-Laurent Epstein. „Die eChampions League und das FIFA-Wettkampfgaming sind für uns ein wichtiger Schritt, um uns mit alten und neuen UEFA Champions League-Fans zu vernetzen.“

Im Live-Event im April erreichen lediglich 8 der weltbesten Spieler das Finale der eChampions League. Das Finale der eChampions League wird am 31. Mai in Madrid ausgetragen, einen Tag vor dem echten UEFA Champions League-Endspiel am 1. Juni. Gemeinsam bilden beide Finalspiele ein zweitägiges Spektakel aus digitalem und traditionellem Fußball.

Um das eChampions League-Finale noch stärker in den echten Wettbewerb einzubinden, können die 8 Teilnehmer nur Spieler aus der UEFA Champions League-Gruppenphase draften und einsetzen. Der Sieger der eChampions League erhält 100.000 US-Dollar aus dem Gesamt-Preispool von 280.000 US-Dollar. Außerdem erhält er wichtige 850 EA Sports FIFA 19 Global Series-Punkte.

„Der Aufbau eines authentischen Wettbewerbs zur UEFA Champions League war der nächste logische Schritt bei der fortlaufenden Erweiterung der EA Sports FIFA 19 Global Series, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer,“ sagte EA Sports FIFA Competitive Gaming Commissioner Brent Koning. „Unsere engagierten Spieler lieben die UEFA Champions League, und mit der eChampions League haben die Superstars der FIFA-Wettkampfszene nun die einzigartige Gelegenheit, ihren Verein auf der allergrößten Bühne der Fußballwelt zu repräsentieren.“

FIFA 19 – Einen Schritt in die reale Welt

Die eChampions League fungiert als offizielles Qualifikationsturnier für die EA Sports FIFA 19 Global Series. Es ermöglicht dem Turnier mit all seiner Dramatik und all seiner Authentizität den Schritt in die reale Welt. Neben dem Turnier können sich die Spieler auch über diverse Ingame-Features mit der UEFA Champions League verbinden. Dazu zählt beispielsweise der Turniermodus, der den Nervenkitzel der UEFA Champions League von der Gruppenphase bis hin zum legendären Finale abbildet.

The Journey Champions enthält nicht nur das Abschlusskapitel der Alex Hunter-Story. Ebenso zeigt es auch seinen Weg durch die UEFA Champions League. Auch im Ultimate Modus ist die UEFA Champions League vertreten. Im gesamten Saisonverlauf präsentiert man hier erstmals die UEFA Champions League und handverlesene Spielerlebnisse.