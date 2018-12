0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Pop-Ikone Katy Perry hat heute eine Vorschau auf den neuen Song „Immortal Flame“ für den gratis spielbaren Mobile-Hit Final Fantasy Brave Exvius von Square Enix veröffentlicht.

Final Fantasy Brave Exvius – Katy Perry als Gaststar

Als Teil der neuen Kollaboration leiht Katy Perry Final Fantasy Brave Exvius-Charaktere auch ihr Aussehen. Indem die Spieler am 12. Dezember an einem Event im Spiel teilnehmen, können sie den Charakter „Popstar Katy“ erhalten. Dieser trägt das rote Kultoutfit von Perrys „Witness“-Konzerttour im Pixel-Design. Zusätzlich werden weitere Charakterdesigns, die auf anderen Outfits von Perry basieren, in zukünftigen Events im Spiel verfügbar sein.

Der international bekannte Superstar trat an diesem Wochenende während des globalen Fan-Events „FFBE Fan Festa 2018“, welches das zweite Jubiläum von Final Fantasy Brave Exvius in Long Beach, California feierte, auf der Bühne auf. Weitere Details zur Kollaboration werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Das Mobile-Game ist gratis (mit In-App-Käufen) im App Store, auf Google Play und im Amazon App Store erhältlich. Das Spiel ist in sechs Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell) und Koreanisch.