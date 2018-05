Square Enix hat eine besondere Kooperation zwischen Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals und Final Fantasy Brave Exvius angekündigt. Ab sofort könnt ihr in Final Fantasy Brave Exvius gegen legendäre Dragon Quest-Monster antreten und exklusive Gegenstände erhalten. Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals wird ab dem 4. September 2018 für die PlayStation 4 und den PC erhältlich sein.

Wenn ihr das Mobile-Rollenspiel während des Events startet, könnt ihr spezielle Missionen absolvieren, in denen Monstergruppen bekämpft werden müssen. Die Dragon Quest-Kreaturen Golem und Grüner Rächer trifft man in regulären Kämpfen an. Dagegen treten die besonders starken Feinde Drachenfürst und Orochi als Bosse an. Medaillen, die ihr durch einen Sieg über diese Monster in Raubzügen verdient, könnt ihr gegen das Erdrickschwert oder andere berühmte Ausrüstungsgegenstände aus der Dragon Quest-Reihe eintauschen.

Zudem habt ihr in der zeitlich begrenzten Kampagne die Gelegenheit, durch seltene Beschwörungen die Einheiten Drachenfürst, Flüssigmetallschleim, Grüner Rächer, Golem, Killermaschine und Orochi zu erhalten. Außerdem erhalten alle Teilnehmer während der Kampagne als täglichen Anmeldebonus Schleim-Einheiten. Zusätzliche Schleim-Einheiten sind durch den Tausch von Medaillen während des Eventzeitraums verfügbar.

Final Fantasy Brave Exvius ist als Gratis-App im App Store, auf Google Play und im Amazon Appstore erhältlich. Das Spiel ist in sechs Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell) und Koreanisch.