Square Enix hat bekannt gegeben, dass der Mobile-Rollenspiel-Hit Final Fantasy Brave Exvius weltweit 30 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Zum zweijährigen Jubiläum des Spiels wird zudem eine Kooperation mit Just Cause 3 gestartet. Für eine begrenzte Zeit werden verschiedene Charaktere und ein spezieller Just Cause 3-Event in Final Fantasy Brave Exvius verfügbar sein. Ab sofort sind Protagonist Rico Rodriguez und zwei weitere Charaktere, Mario Frigo und Annika Svennson, als Beschwörungen erhältlich. Ein vierter Charakter, Teo, kann durch eine Raubzugbeschwörung herbeigerufen werden.

Final Fantasy Brave Exvius – Kooperation mit Just Cause

Zusätzlich erhalten Spieler im Juni und Juli eine Vielzahl von Spielboni und Belohnungen, um das zweijährige Jubiläum zu feiern.

Anmeldeboni – Vom 29 Juni – 11 Juli und vom 12 Juli – 31. Juli erhalten Spieler großzügige Jubiläumsboni sowie die normalen Tagesboni. Diese beinhalten eine spezielle 10+1 Beschwörungskarte, die garantiert, dass Spieler eine 5-Sterne Einheit und eine 5-Sterne EX-Karte bekommen.

Kostenlose Beschwörung – Vom 29 Juni – 26 Juli können Spieler einmal am Tag kostenlos beschwören.

Spielerwahlkampf – Ab dem 29 Juni haben Spieler die Chance, im Spiel eine von vier großzügigen Werbeaktionen zu wählen, die zum Beispiel tägliche Beschwörungen ohne Kosten möglich machen. Die Werbeaktion mit den meisten Wählen bekommt im August eine dauerhafte Implementierung.

Waffenverbesserungen – Ab Mitte Juli können Spieler zuvor erhaltene Waffen in einem zeitbeschränkten und wiederkehrenden Abschnitt verbessern.

Geschichtsmissionen und Prüfungen benutzen nur die Hälfte des normalen Energieverbrauchs und haben eine erhöhte Chance für Bonus-EXP zum Verbessern der Einheiten, erweiterter Rangeinschränkung und vieles mehr.

Fans können das zweijährige Jubiläum vom 8. – 9. Dezember 2018 mit anderen Spielern beim Final Fantasy Brave Exvius Fan Festa 2018 im Long Beach Convention Center in Kalifornien, USA, feiern. Event-Updates und Informationen zum Kauf der Eintrittskarten sind hier zu finden.