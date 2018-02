Wenn ihr zu den Fans der Final Fantasy-Serie gehört könnt ihr euch in diesem Jahr besonders auf die Final Fantasy: Final Symphony Frühlingstour freuen. Das epische Final Fantasy- Konzert kehrt für vier neue Termine nach Deutschland und Österreich zurück.

Final Fantasy: Final Symphony- “Ein komplexes und hervorragendes Konzert”

Mit diesen Worten lobt der weltweit bekannte Final Fantasy Komponist Noburo Uematus das preisgekrönte Konzertprogramm Final Symphony. Zum Konzertprogramm zählen Musikstücke aus den beliebten Final Fantasy-Spielen, wie zum Beispiel Final Fantasy VI, VII und X.

Die Tour beginnt am 2. März in Hamburg in der Laeiszhalle. Anschließend geht es am 4. März in die renommierte Philharmonie Berlin. Am 14. März geht es in die Gasteig Philharmonie München und am 17. März weiter in das weltberühmte Wiener Konzerthaus. Den kompletten Ankündigungstrailer für diese Konzertreise könnt ihr euch hier ansehen:

Weltweit sorgte das Konzertprogramm bereits schon für große Begeisterung. Es fanden bereits zahlreiche Shows in Europa, Japan, den Vereinigten Staaten, Neuseeeland und China statt. Zudem führten die offiziellen Studioaufnahmen des London Symphony Orchestra in mehr als zehn Ländern die iTunes Classical-Charts an und erreichte in den Billboard- und offiziellen UK-Charts die Top 5 der Klassik-Alben.

Die Aufführungen in Deutschland werden vom Deutschen Filmorchester Babelsberg gemeinsam mit dem Pianisten Mischa Cheung unter der Leitung von Dirigent Eckehard Stier aufgeführt, wobei das Bratislava Symphony Orchestra in Wien übernimmt. Durch jedes Konzert führt der äußerst beliebte Moderator und Produzent des YouTube-Kanals NinotakuTV, Nino Kerl.

„Als Final Symphony vor fünf Jahren in Deutschland zum ersten Mal aufgeführt wurde, konnte ich nicht ahnen, wie erfolgreich wir sein würden. Aber jetzt, wo wir das Konzertprogramm auf der ganzen Welt gespielt haben, bin ich glücklich, es endlich auch wieder hier zu haben. Ich freue mich zudem, dass wir das Debüt des Konzerts in Wien feiern werden“, sagt Final Symphony-Produzent Thomas Böcker. „Egal, ob man ein FINAL FANTASY-Veteran oder ein kompletter Videospiel-Neuling ist – man sollte nicht verpassen, die Musik von FINAL FANTASY zu hören, wenn sie in dieser Form gespielt wird.“

Tickets für alle Konzerte können ab sofort über Eventim.de erworben werden und kosten ab 49,95 Euro.