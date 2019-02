0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die digitalen Versionen der legendären Rollenspielklassiker Final Fantasy X׀X-2 HD Remaster und Final Fantasy XII The Zodiac Age sind ab sofort vorbestellbar. Die zwei klassischen Final Fantasy-Titel erscheinen am 30. April 2019. Sie beinhalten Verbesserungen für Nintendo Switch und Xbox One.

Final Fantasy XII The Zodiac Age – Ab sofort vorbestellbar

Für Fantasy XII The Zodiac Age gibt es unter anderem die folgenden Verbesserungen:

Verbesserte Grafik

Neue Jobs zuteilen: Spieler können mit dem Anführer Montblanc vom Clan Centurio sprechen und so die Jobs der Gefährten ändern.

Drei zusätzliche Gambit-Sets: Gambits erlauben Spielern, die KI der Gruppe zu ändern.

Verbessertes „Neues Spiel+“: Spieler können Gruppenmitglieder, die auf Stufe 90 sind, in ein neues Spiel übertragen. Ebenso kann man Items, Waffen und Gil übertragen.

Speziell für die Xbox One X – Unterstützung von bis zu 60fps.

Um die Ankündigung von Final Fantasy XII The Zodiac Age zu feiern, hat Square Enix eine neue Illustration des Künstlers Isamu Kamikokuryo enthüllt.

Final Fantasy X׀X-2 HD Remaster erscheint mit verbesserter Grafik, der Möglichkeit zwischen der Originalmusik und der neu arrangierten Musik zu wechseln und etlichen Stunden voller Abenteuer und Spielinhalte. Ein brandneues Video zu Final Fantasy X׀X-2 HD Remaster zeigt die emotionale Geschichte und das aufregende Gameplay.