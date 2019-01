Final Fantasy XII The Zodiac Age – Klassiker ab April erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Final Fantasy XII The Zodiac Age erscheint am 30. April 2019 für Xbox One und Nintendo Switch.

Final Fantasy XII The Zodiac Age – Rollenspiel-Klassiker ab April erhältlich

Das Spiel basiert auf dem zwölften Teil der erfolgreichen Final Fantasy-Reihe und hat sich weltweit über 6 Millionen Mal verkauft. Es verfügt über ein überarbeitetes Spieldesign und neu aufgelegte Grafik in Full HD. Dabei nutzt das Spiel die Fähigkeiten der modernen Hardware-Generation, um die Grafik- und Tonqualität zu verbessern. Final Fantasy XII The Zodiac Age spielt in der prachtvollen Welt von Ivalice, in der Magie allgegenwärtig ist und Luftschiffe den Himmel bevölkern. Das kleine Königreich Dalmasca ist zwischen den kriegsführenden Reichen Archadia und Rozarria gefangen und die alleinige Erbin des dalmascanischen Thrones, Prinzessin Ashe, verschreibt sich dem Widerstand, um ihre Heimat zu befreien. Die Geschichte beginnt, als Ashe Vaan trifft, einen jungen Mann, der vom Fliegen durch die Wolken träumt. Ihre Abenteuer werden das Schicksal der größten Nationen der Welt verändern.