Final Fantasy XIV – Neue Details zu Patch 5.1 & NieR Raid-Serie

– Patch 5.1 eröffnet das nächste Kapitel in der mitreißenden Geschichte von Shadowbringers .

– Gastentwickler Yosuke Saito und YOKO TARO vereinen Final Fantasy und NieR in der „YoRHa: Dark Apocalypse“ Allianz-Raid-Serie.

Wiederaufbau des Heiligen Ishgards

– Dieser auf Sammler und Handwerker zugeschnittene Inhalt hält Spieler dazu an, zusammenzuarbeiten, um die Himmelsstadt in Ishgard neu aufzubauen. Der neue Inhalt ist gekoppelt an ausführliche Systemanpassungen und Aktualisierungen für die Sammler- und Handwerkerklassen.