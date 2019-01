Final Fantasy XIV Online – Blaumagier ist jetzt spielbar

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Genau eine Woche nach dem Patch 4.5 gibt es den Blaumagier in Final Fantasy XIV Online. Was euch damit erwartet und wie ihr ihn erhaltet, erzählen wir euch hier.

Final Fantasy XIV Online – Warten hat ein Ende

Der erste „beschränkte Job“ in FIinal Fantasy XIV Online ist für alle Spieler verfügbar, die in einer Klasse/einem Job der Krieger oder Magier Stufe 50 erreicht und den Auftrag des Hauptszenarios „Die ultimative Waffe“ in A Realm Reborn abgeschlossen haben.

Der sehnlichst erwartete Blaumagier lernt neue Kommandos von Monstern, indem er deren Fertigkeiten im Kampf nachahmt. Blaumagier werden zunächst auf eine Höchststufe von 50 limitiert sein und können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 49 einzigartige Monsterfähigkeiten erlernen – die Stufenobergrenze und die Anzahl der zu lernenden Fähigkeiten wird mit zukünftigen Updates ansteigen.

Einen Vorgeschmack auf den Blaumagier im Einsatz gibt es in diesem Enthüllungstrailer:

Spieler können sich des Weiteren im ganz der Blaumagie gewidmeten Inhalt Die Große Maskerade neuen Herausforderungen stellen. In dieser spannenden Arena kann man im Alleingang über 25 Stufen gegen eine Reihe von Widersachern antreten und so wöchentliche Vergütungen ergattern. Die Große Maskerade kann freigeschaltet werden, wenn man als Blaumagier Stufe 50 erreicht.

Fans können sich außerdem auf weitere Informationen zu Shadowbringers freuen, die auf dem Fan-Festival in Paris am 2. und 3. Februar 2019 sowie auf dem Fan-Festival in Tokio, welches am 23. und 24. März 2019 stattfindet, bekanntgegeben werden. Alle Fan-Festivals werden kostenlos als Stream auf dem offiziellen FINAL FANTASY XIV Twitch-Kanal übertragen: https://www.twitch.tv/finalfantasyxiv.