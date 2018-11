0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Kürzlich hat Square Enix die brandneue Erweiterung „Shadowbringers“ für Final Fantasy XIV Online angekündigt. Nun hat man die ersten Details zum packenden Finale von Stormblood preisgegeben.

Final Fantasy XIV Online – Erste Einzelheiten zum Blaumagier-Job

Patch 4.5, genannt „A Requiem for Heroes“, wird in zwei Teilen erscheinen: der erste Anfang Januar 2019, gefolgt vom zweiten Teil Ende März 2019. Neben einer Fülle neuer Inhalte wird mit Patch 4.5 zusätzlich der lang erwartete Job des Blaumagiers verfügbar gemacht, welcher auf dem diesjährigen Fan Festival 2018 in Las Vegas unter tosendem Jubel vorgestellt wurde.

Während einer besonderen Fan Festival-Edition des Briefs des Produzenten LIVE ging Producer und Director Naoki Yoshida an diesem Wochenende näher auf die Neuigkeiten ein, dass dieser Job eine einzigarte Solo-Spielerfahrung liefern wird, indem er „Die Große Maskerade“ vorstellte. Dieser eigens für den Blaumagier konzipierte Inhalt bietet Spielern neue Herausforderungen, sobald sie Stufe 50 erreicht haben. Er bestätigte außerdem, dass Blaumagier all ihre Fähigkeiten aus Kämpfen mit Monstern erlernen werden und dass der Job sich grundlegend von den bisher verfügbaren Klassen unterscheiden wird.

Final Fantasy XIV Online – Patch 4.5 bringt viele neue Inhalte

Auf folgende Inhalte können sich Spieler mit Patch 4.5 freuen:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Das Finale der Auftragsreihe der vier Tierheiligen

Noch mehr Abenteuer mit Hildibrand

Neuer instanziierter Dungeon – „Die Ghimlyt-Finsternis“

Neuer „Rückkehr nach Ivalice“-Raid – „Das Kloster von Orbonne“

Neue Prüfungen – „Seelentanz – Seiryu“ und „Seelensturm – Seiryu“

Das Verbotene Land Eureka – Hydatos

Updates für den PvP-Modus „Stahlschwingen“ – Neue Karte

Update für den Gold Saucer – Neues GATE

System zum Besuchen anderer Welten

Im Brief des Produzenten LIVE sind außerdem die ersten Details zu den neuen europäischen und nordamerikanischen Datenzentren aufgetaucht. Diese fügt man dem Spiel als Teil der 4.5 Patch-Serie hinzu, um die wachsende Bevölkerung des Spiels unterzubringen.

Wie letzte Woche angekündigt, soll die neue Erweiterung Shadowbringers einen Überfluss neuer Inhalte mit sich führen. Voraussichtlich erscheint die Erweiterng im Sommer 2019. Dann können sich Spieler auch auf neu spielbares Volk, mehrerer neuer Jobs, einer erhöhten Stufenobergrenze, weitläufiger neuer Regionen, Anpassungen des Kampfsystems sowie einer Vielzahl an Kampf-, Handwerker- und Sammler-Inhalte und mehr freuen.

Mehr Informationen zu Shadowbringers möchte Square Enix beim Paris Fan Festival am 2. bis 3. Februar 2019 sowie während des Tokio Fan Festivals am 23. bis 24. März 2019 preisgeben. Alle Fan Festivals sind kostenlos auf dem offiziellen Final Fantasy XIV Twitch-Kanal live zu sehen. Auch danach sind sie als VoD verfügbar.