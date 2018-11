0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Patch 4.45 für Final Fantasy XIV Online hält eine Menge neuer Abenteuer für die Spieler bereit. Das Update bringt nicht nur das nächste Kapitel des Verbotenen Landes – Eureka Pyros. Außerdem können sich Spieler auf neue Abenteuer des genialen Meisterkriminologen Hildibrand freuen.

Final Fantasy XIV Online – Eureka Pyros & Hildibrands neue Fälle

Mit dem heutigen Update erweitert Square Enix die Welt Hydaelyns um Eureka Pyros . Der unerschrockene Expeditionstrupp versucht weiterhin das Hauptquartier von Baldesions Gelehrten im Zentrum der Insel zu erreichen. Dabei entdecken die Spielerinnen und Spieler unter dem Bergmassiv ein Netzwerk an versteckten Höhlen, welches von Lavaströmen durchzogen ist.

Anderswo in Hydaelyn treffen die Krieger des Lichts wieder einmal auf den genialen Meisterkriminologen Hildibrand. Gemeinsam setzten sie die Jagd nach dem berühmten Schwert Soboro Sukehiro fort.

Fans können sich auf eine aufregende neue Serie von Final Fantasy XIV Online Fan Festivals freuen. Nordamerika gibt den Startschuss zur Tour am 16. bis 17. November 2018, gefolgt vom europäischen Fan Festival im La Grande Halle de La Villette in Paris am 2. bis 3. Februar 2019. Das Fan Festival in Tokio im März 2019 bildet dann den Abschluss. Spieler, die dem Ereignis nicht beiwohnen können, lädt man dazu ein, den Final Fantasy XIV Fan Festival Livestream, der gratis auf dem offiziellen Final Fantasy XIV Online Twitch-Kanal zur Verfügung steht, zu verfolgen.

Die kostenfreie Testversion von Final Fantasy XIV erlaubt es neuen Spielern, den Millionen von Abenteurern in der Welt von Eorzea beizutreten. Sie gewährt jedem Zugang zu allen verfügbaren Inhalten bis Stufe 35 (inklusive der PvP-Modi), bis zu acht Charaktere zu erstellen, und die verfügbaren Rassen, Klassen und Jobs ohne Beschränkung der Spielzeit auszuprobieren. Neue Spieler, die die kostenlose Testversion ausprobieren wollen, können sich hier anmelden.

Alle Versionen von Final Fantasy XIV Online, inklusive der Erweiterung Final Fantasy XIV: Stormblood, lassen sich über den Square Enix Online Store erwerben.